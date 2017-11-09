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В Кузбассе дотации для муниципалитетов увеличатся на 10%

Главная Экономика
Кемерово
12:18 9 Ноября 2017
общество, экономика, налоги, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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По решению губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, в регионе увеличат на 10% объем ежемесячных дотаций для муниципалитетов. На эти цели из областного бюджета выделят 1,2 млрд рублей.

«За девять месяцев 2017 года налоговые и неналоговые доходы бюджета показали уверенный рост и увеличились на 37% к аналогичному периоду прошлого года. В связи с этим кузбасские города получат дополнительную финансовую помощь», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Из выделенных средств главы городов и районов направят дополнительные деньги на погашение долгов местных бюджетов перед организациями, в том числе ЖКХ и угольной и энергетической отрасли.

Ранее сообщалось, что бюджет Кемеровской области в январе-октябре 2017 года исполнен по доходам в размере 96 млрд 774 млн 49,738 тыс. рублей, расходам — 80 млрд 811 млн 474,258 тыс. рублей, сообщается в материалах на сайте главного финансового управления Кемеровской области. Таким образом, профицит бюджета за 10 месяцев составил 15 млрд 962 млн 575,48 рублей, или 16,5% от доходов.

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