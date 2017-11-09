Чаще всех в стране микрокредиты берут жители Сибири — исследование

На тысячу экономически активных россиян в среднем приходится 39 займов до зарплаты. При этом микрокредиты чаще всего берут в Сибири, сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Также отмечается, что в третьем квартале 2017 года доля клиентов МФО в возрасте от 20 до 24 лет выросла до 19% от общего количества заемщиков. Заемщики возрастной группы от 25 до 29 лет составили 27%, 30-34 года — 20%.

«У подавляющего числа заемщиков по-прежнему нет детей, что говорит об их молодости и о том, что займы интересны в первую очередь тем, кто пока не имеет стабильного финансового положения», — констатирует финансовый директор «Е заем» Мамука Ризаев.

Около 45% клиентов МФО имеют высшее образование, чаще всего они живут в собственном жилье или с родственниками, лишь 23% снимают его. Доля мужчин среди любителей микрозаймов в нынешнем году выросла до 52%, в 2016 году она составляла 51%.

Самая популярная цель займов — непредвиденные расходы. На них в 2017 году пришлось 59 процентов выданных ссуд. Далее следуют «ремонт дома и автомобиля» (15 процентов) и «ежедневные расходы» (8 процентов). На погашение кредита и подарки близким было получено 6 и 7 процентов микрозаймов соответственно.