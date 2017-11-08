«Лента» покупает 22 супермаркета Holiday Group в Сибири

Федеральная сеть «Лента» сообщила о достижении договоренности с Holiday Group о покупке 22 супермаркетов по Сибири. Информация размещена на англоязычном сайте «Ленты».

Супермаркеты сейчас работают под брендами «Холидей классик», «Кора» и «Холди». 11 магазинов расположены в Новосибирске, семь — в Кемерове и четыре — в Барнауле. Средняя торговая площадь магазинов составляет около 800 кв. м, общая торговая площадь — около 18 000 кв. м.

Приобретаемые магазины временно закроются на реконструкцию и ребрендинг для приведения к стандартам «Ленты». Все работы планируется завершить до конца марта 2018 года.

«Эта сделка существенно укрепит нашу сеть в регионе, обеспечив возможность делать покупки в магазинах «Лента» рядом с домом большему числу покупателей. У всех магазинов привлекательные городские локации, и они географически комплементарны действующим магазинам», — заявил гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг, процитированный в сообщении.

«Лента» подтвердила прежний прогноз по открытию около 50 супермаркетов в 2017 г. и прогноз капзатрат в диапазоне 30-35 млрд руб.

Во II квартале «Лента» отчиталась о росте выручки на 16,3% до 85,6 млрд руб., но сопоставимые продажи сократились на 2% из-за оттока покупательского потока (-2,9%). Одной из причин этого «Лента» называла перехват разными магазинами сети покупательского потока у самих себя.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России оператор продовольственной розницы Х5 Retail Group может приобрести супермаркеты компании «О`кей». Стоимость более 30 объектов оценивается в сумму до 8 млрд руб. «О`кей» намерена сконцентрироваться на развитии двух других своих форматов — гипермаркетов и дискаунтеров.