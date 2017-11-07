«Кемеровохиммаш» инвестировал 25 млн рублей в производство металлических «роллов»

«Кемеровский завод химического машиностроения» (входит в холдинг «Сибирский деловой союз») расширил производственную линейку продукции, приступив к изготовлению вертикальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов объемом до 50 тыс. куб. м. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

Реализован проект по закупке и установке стенда рулонирования РВС (резервуар вертикальный стальной). Суть метода в том, что сваренные в цехах завода металлические полотна сворачиваются в рулон на специальном приспособлении – катушке – и приобретают допустимые для перевозки габариты. Затем металлический «ролл» едет на место установки, где его разворачивают в процессе монтажа.

В перспективе предприятие намерено создать монтажную бригаду для оказания полного комплекса услуг.

Для нового участка рулонирования, кроме специального стенда для сворачивания полотна, завод приобрел современные сварочные аппараты и диагностическое оборудование. Стоимость запуска нового оборудования для рулонирования РВС составила 25 млн рублей. По прогнозам специалистов «Кемеровохиммаш», срок окупаемости приобретенного оборудования – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

«Кемеровохиммаш» выпускает более 30 видов продукции для нефтехимической, газовой и угольной отраслей, а также железнодорожные вагоны-цистерны и контейнеры-цистерны для перевозки нефти, газа и других продуктов. По собственным данным компании, «Кемеровохиммаш» является единственным за Уралом заводом химического машиностроения.

Фото: kemoblast.ru