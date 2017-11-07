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Покупателем «Кузнецкого цементного завода» оказался «Регионстрой»

Главная Экономика
Кемерово
14:32 7 Ноября 2017
завод, торги, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Московский предприниматель Илья Медников, который приобрел имущество обанкроченного «Кузнецкого цементного завода» (КЦЗ), участвовал в торгах в интересах новокузнецкого ООО «Регионстрой». Об этом говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Договор купли-продажи актива с «Регионстроем» датирован 1 ноября 2017 года. Имущество ООО КЦЗ было выставлено единым лотом за 111,4 млн руб., цена постепенно снижалась в ходе торгов в форме публичного предложения. Предложение объявленного победителем Ильи Медникова составило 67 млн руб.   

ООО КЦЗ, которое находилось под контролем казахстанского холдинга United Cement Group, было признано банкротом весной 2015 года. В состав лота, согласно документации торгов, помимо прочего, входили 89 объектов недвижимости и два земельных участка.

По данным ЕГРЮЛ, основным учредителем ООО «Регионстрой» с уставным капиталом 224,7 млн руб. является Александр Рыбкин.

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