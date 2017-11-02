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В кузбасском «Гормаше» введена процедура наблюдения

Главная Экономика
Кемерово
11:39 2 Ноября 2017
банкротство , налоги, завод
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первая процедура банкротства – наблюдение – введена в ООО «Производственное объединение «Гормаш» в Кемеровской области. Признания несостоятельным предприятия, работающего в Киселевске с 1941 года, добивается Федеральная налоговая служба (ФНС).

Определение кемеровского арбитражного суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. Заседание, на котором будет рассмотрен ход наблюдения, назначено на 23 апреля 2018 года.

В решение суда указывается, что требования ФНС к предприятию составляют в общей сложности 59,6 млн руб.

«Гормаш» специализируется на производстве горно-шахтного оборудования. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО ПО «Гормаш» с долей в 60% уставного капитала является ООО «Универсалстройинвест», 30% у Андрея Шмакова, 10% у гендиректора Вадима Жалеева.

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