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Юргинский машзавод погасил долги по зарплате перед работниками

Главная Экономика
Кемерово
07:34 2 Ноября 2017
общество, происшествия, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ООО «Юргинский машиностроительный завод» полностью погасил долги по зарплате перед работниками, следует из данных госинспекции труда в Кемеровской области.

«По итогам проведенных надзорно-контрольных мероприятий задолженность по заработной плате была ликвидирована в полном объеме. 2599 работников предприятия получили заслуженные деньги в размере более 37 млн рублей», — сказали в ведомстве.

По данным госинспекции, выплаченные долги — зарплата за август.

«Юргинский машзавод» («Юрмаш», 90% предприятия принадлежит структуре «Уралвагонзавода» — «УВЗ-Сервис») по объему задолженности занимает второе место в регионе.

Как сообщалось, предприятие на протяжении последних лет испытывает финансовые трудности, которые приводят и к задержке зарплаты. Заводу принадлежит ТЭЦ, которая отапливает практически весь жилой фонд города. Сейчас на промплощадке завода находятся десятки цехов по производству горно-шахтного оборудования для очистных забоев, техники для разрезов и обогатительных фабрик.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году выручка «Юрмаша» составила 1,39 млрд руб., в 2016-м — 1,97 млрд руб. Чистый убыток уменьшился с 1,24 млрд до 973 млн руб.

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