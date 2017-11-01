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Предприятие по добыче диабаза предложили открыть в Анжеро-Судженске

Главная Экономика
Кемерово
07:37 1 Ноября 2017
общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «ТК «Сибирь» намерена инвестировать 11,1 млн рублей в открытие предприятия по разработке месторождения и добыче диабаза (мелкозернистая вулканическая горная порода — прим. ред. Sibnovosti.ru) в Анжеро-Судженском городском округе. Об этом сообщила во вторник представитель компании Анна Шевцова на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровоской области.

Проект будет реализован на территория опережающего развития (ТОР). На предприятии появится 27 рабочих мест. Планируется, что цена продукции будет составлять 300-350 рублей за куб. м щебня. Объем продукции производимой предприятием в год составит 78 тыс. куб. м.

«Щебень из природного камня и его заменителей является строительным материалом, используемым в изготовлении железобетонных изделий (в качестве наполнителя), строительстве зданий (всевозможные отсыпки) и дорожном строительстве. Кроме того, щебень фракций от 20 до 70 мм используется на железной дороге для засыпки балластного слоя железнодорожных путей», — рассказала представитель ООО «ТК «Сибирь» Анна Шевцова.

Компания подала заявку на получение статуса резидента ТОР. Решение инвестсовет примет после того, как проект оценят его участники.

Кроме того, на рассмотрении находится заявка от компании «КС Уголь», которая намерена реализовать в Анжеро-Судженске проект по переработке накопленных терриконов (насыпей из отработанных отходов), оставшихся от закрытых шахт.

По словам директора компании Сергея Ефимкина, инвестиции составят 37,4 млн рублей. На предприятии планируется открыть 20 рабочих мест. Объем продукции в год при выходе на проектную мощность составит: горельник — 240 тыс. тонн, уголь энергетический (шлам) — 20 тыс. тонн.

Отмечается, что проект позволит ликвидировать почти половину накопленных отходов угольного производства в городе. Всего, по его данным, на территории муниципалитета терриконы составляют около 7,3 миллиона тонн, в санитарно-защитной зоне находятся около 2 тысяч жилых домов.

Напомним, Анжеро-Судженску присвоили статус территории опережающего развития в сентябре 2016 года. Резиденты ТОР должны инвестировать в производство не менее 5 млн рублей и создать не менее 20 рабочих мест. Статус ТОСЭР позволяет компаниям-резидентам получать не только региональные, но и федеральные льготы по налогам и сборам.

Фото с сайта администрации Анжеро-Судженска

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