Правительство РФ установило для Кузбасса предел роста стоимости услуг ЖКХ на уровне 6%

Кабмин утвердил размеры предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги в 2018 году.

Как говорится в распоряжении правительства за подписью премьера Дмитрия Медведева, опубликованном на портале правовой информации, нулевой рост тарифов предусмотрен в первом полугодии 2018 года для всех регионов России. Во второй половине года средний норматив для Кемеровской области принят на уровне 5,9%. Это максимальная индексация среди всех регионов.

Для Республики Алтай и Бурятии минимальное значение принято в 3,5%, Хакасии, Тувы, Иркутской и Омской областей — 5%, Алтайского края — 4,5%, Забайкалья — 4%, Красноярского края — 3,9%, Томской области — 5,2%. Самый низкий индекс определен для Новосибирской области — 3%.

Индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону. Он служит основанием для утверждения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.