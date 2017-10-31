Кузбасс спронозировал рост ВРП до 1,1 трлн рублей

Объем валового регионального продукта в Кемеровской области к 2020 году достигнет 1,1 трлн рублей – об этом во вторник заявил замгубернатора региона Денис Шамгунов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, по расчетам экономистов с 2018 по 2020 годы ежегодные темпы прироста объема промышленного производства в регионе составят порядка 0,7 - 1,6 %. Рост зарплаты в Кемеровской области ежегодно составит 7,2 – 8,6%. Таким образом, к 2020 году средняя зарплата в регионе вырастет почти в полтора раза в сравнении с 2016 годом и будет составлять 40,7 тыс. рублей. Оптимистичный прогноз экономистов также включил снижение смертности среди жителей Кузбасса и увеличение продолжительности их жизни к 2020 году на 1,4 года – почти до 69 лет.

Напомним, летом 2017 года власти Кемеровской области составили прогноз социально-экономического развития региона до 2035 года. В соответствии с документом, к этой дате ВРП региона должен составлять 2,5–2,7 трлн рублей. В пояснительной записке к документу указывалось, что такой прогноз базируется на благоприятных прогнозах конъюнктуры внешнего рынка для базовых отраслей Кемеровской области (угольной и металлургической) и прогнозах развития новых отраслей экономики — нефтеперерабатывающей, туризма, добычи метана из угольных пластов.

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