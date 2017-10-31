Недвижимость «Прокопьевского хладокомбината» продана за 13,76 млн рублей

ООО «Любимые продукты» приобрело недвижимость «Прокопьевского хладокомбината» в Кемеровской области. Сумма сделки составила 13,76 млн руб., говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Договор купли-продажи был подписан на прошлой неделе. В единый лот было внесено несколько зданий, расположенных на ул. Мельничной в Прокопьевске. В том числе, трехэтажное здание фабрики с пристройкой площадью 2,59 тыс. кв. м и технологический цех в 10,15 тыс. кв. м. Кроме того, покупатель стал владельцем земельного участка хладокомбината площадью более 2,6 га.

ОАО «Прокопьевский хладокомбинат», выпускающее мороженое, было объявлено банкротом в декабре 2016 года. Требования кредиторов третьей очереди на тот момент составляли 129,85 млн руб. Продажа активов происходила в рамках процедуры банкротства.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Любимые продукты» зарегистрировано в Новокузнецке в сентябре 2017 года. Основной вид деятельности – переработка и консервирование мяса. Единственным учредителем компании указана гендиректор Татьяна Архипова.