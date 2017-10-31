31 октября
Кемерово
погода 0 °C
курсы валют
57.87
 
€ 67.22
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Недвижимость «Прокопьевского хладокомбината» продана за 13,76 млн рублей

Главная Экономика
Кемерово
12:59 31 Октября 2017
банкрот, аукцион, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

ООО «Любимые продукты» приобрело недвижимость «Прокопьевского хладокомбината» в Кемеровской области. Сумма сделки составила 13,76 млн руб., говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Договор купли-продажи был подписан на прошлой неделе. В единый лот было внесено несколько зданий, расположенных на ул. Мельничной в Прокопьевске. В том числе, трехэтажное здание фабрики с пристройкой площадью 2,59 тыс. кв. м и технологический цех в 10,15 тыс. кв. м. Кроме того, покупатель стал владельцем земельного участка хладокомбината площадью более 2,6 га.

ОАО «Прокопьевский хладокомбинат», выпускающее мороженое, было объявлено банкротом в декабре 2016 года. Требования кредиторов третьей очереди на тот момент составляли 129,85 млн руб. Продажа активов происходила в рамках процедуры банкротства.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Любимые продукты» зарегистрировано в Новокузнецке в сентябре 2017 года. Основной вид деятельности – переработка и консервирование мяса. Единственным учредителем компании указана гендиректор Татьяна Архипова.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбасс спронозировал рост ВРП до 1,1 трлн рублей

Кузбасс спронозировал рост ВРП до 1,1 трлн рублей

31 Октября 2017 г.
Кроме ВРП, в регионе прогнозно вырастут зарплата и продолжительность жизни
Новости Кемерово: Глава Кузбасса нашел нового владельца для угольной компании «Заречная»

Глава Кузбасса нашел нового владельца для угольной компании «Заречная»

27 Октября 2017 г.
Нынешних собственников УК Аман Тулеев назвал «отмороженными»
Новости Кемерово: Кузбасские депутаты приняли законопроект о развитии индустриальных парков

Кузбасские депутаты приняли законопроект о развитии индустриальных парков

25 Октября 2017 г.
Управляющие компании смогут претендовать на возмещение затрат до 10 млн рублей
Новости Кемерово: Кемеровский «Азот» провел модернизацию за 1,5 млрд рублей

Кемеровский «Азот» провел модернизацию за 1,5 млрд рублей

24 Октября 2017 г.
Оборудование для новой установки выпустило предприятие «Кемеровохиммаш»
Новости Кемерово: Гендиректор УК «Заречная» проработал всего месяц

Гендиректор УК «Заречная» проработал всего месяц

23 Октября 2017 г.
В руководстве угольной компании продолжается кадровая ротация
Новости Кемерово: Теплицы «Калтанского» проданы кемеровской компании

Теплицы «Калтанского» проданы кемеровской компании

20 Октября 2017 г.
Покупателю они обошлись в 151,1 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Подарите родителям здоровье!

Подарите родителям здоровье!

30 Октября 2017 г.
Позаботьтесь о родных – они заботились о вас с самого рождения!
Новости Кемерово: Экс-глава СКР Кузбасса стал фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-глава СКР Кузбасса стал фигурантом еще одного уголовного дела

30 Октября 2017 г.
Калинкина подозревают в получении взяток
Новости Кемерово: Работникам двух шахт УК «Заречная» полностью выплатили зарплату

Работникам двух шахт УК «Заречная» полностью выплатили зарплату

30 Октября 2017 г.
Компания «Заречная» — основное градообразующее предприятие моногорода Полысаево
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.