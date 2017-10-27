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Глава Кузбасса нашел нового владельца для угольной компании «Заречная»

Главная Экономика
Кемерово
16:30 27 Октября 2017
губернатор, шахта, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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Кузбасская угольная компания «Заречная», где сложилась критическая ситуация с выплатой зарплаты работникам, в ближайшее время сменит собственника – об этом на совещании в администрации Кемеровской области заявил глава региона Аман Тулеев.

Обращаясь к шахтерам, глава Кузбасса в очередной раз нелестно высказался о нынешних собственниках УК «Заречная». Сейчас угольная компания принадлежит ТОО «Уголь Казахстана» (Тилек Болотбаев — 32%, Эркин Брудный — 32%) и ООО «Интерконсалтинг» (Дмитрий Николаев — 32%, Виктор Нусенкис — 4%).

- Собственники «Заречной» – отмороженные руководители, которых кроме доллара ничего не интересует. Ничего не делали на шахте, кроме продажи и перепродажи угля, - заявил Аман Тулеев.

По его словам, в ближайшее время горнякам представят нового собственника УК «Заречная». Имени нового владельца Аман Тулеев не назвал.

- Мы нашли нового собственника, ответственного, который понимает все трудности, он скоро с вами встретится. Ему будет сложно, но мы его будем поддерживать, - пообещал глава региона.

Завершая свое обращение к шахтерам, Аман Тулеев попросил их не поддаваться на провокации. По версии главы Кузбасса, нынешние собственники УК могут просить работников «вырубить все оборудовании и отправить в металлолом, рубить кабель за какие-то копейки – тактика выжженной земли». Аман Тулеев предложил немедленно сообщать о провокаторах в правоохранительные органы.

Напомним, на 20 октября 2017 года задолженность по заработной плате в УК «Заречная» составляет более 200 млн рублей. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет свыше 2,8 млрд рублей. В угольной компании работают 4,3 тыс. человек. В состав УК входят три угледобывающих предприятия - АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» и АО «Шахта «Алексиевская». Угольная компания проходит процедуру наблюдения. В минувший вторник Аман Тулеев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь нынешних собственников «Заречной» к уголовной ответственности.

Фото: pixabay.com

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