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Кузбасские депутаты приняли законопроект о развитии индустриальных парков

Главная Экономика
Кемерово
14:39 25 Октября 2017
общество, город, экономика, закон, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Совет народных депутатов Кемеровской области принял в среду закон «О развитии индустриальных парков», в рамках которого управляющие компании смогут претендовать на возмещение затрат до 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«В документе определено понятие «индустриальный парк» — это совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания или модернизации промышленного производства и управляемых коммерческой или некоммерческой компанией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (…) Индустриальные парки являются эффективным инструментом для привлечения инвестиций», — сообщили в пресс-службе Совета депутатов.

Как сообщил начальник департамента промышленности Кемеровской области Леонид Старосвет, в настоящее время в регионе реализуются три проекта индустриальных парков в областном центре, а также в двух моногородах — Новокузнецк и Калтан.

«Законом предлагаются дополнительные меры стимулирования деятельности в сфере промышленности для управляющих компаний индустриальных парков путем предоставления субсидии с целью возмещения части затрат на создание, организацию инфраструктуры парка», — сказал Леонид Старосвет.

Индустриальные парки смогут рассчитывать на возмещение до 10 млн руб. своих расходов из областного бюджета, но при условии выплаты налогов на сумму не меньше возмещения. Власти региона рассчитывают, что при включении в федеральный реестр индустриальные парки получат господдержку.

Реализация закона предполагается через государственную программу Кемеровской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса».

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