Приставы приостановили работы на участке кузбасской шахты из-за угрозы взрыва

Судебные приставы УФССП по КО приостановили деятельность участка ООО «Шахта «Бутовская» по проведению выработки на 10 суток. Нарушения на предприятии выявили сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, эксперты не обнаружили не соответствующие норме отложения угольной пыли на элементах крепи, противопожарном трубопроводе и кабелях. Кроме этого, инспекторы установили, что проходческий комбайн эксплуатировался с нерабочими форсунками на исполнительном органе комбайна, с нерабочим орошением в зоне разрушения и выгрузки угля, с неисправным крепподъемником.

Сделав вывод, что несоблюдение мероприятий по обеспыливанию воздуха может привести к взрыву угольной пыли и травмированию горняков, инспекторы Ростехнадзора обратились в суд, указав, что нарушения уже устраняются, но для полного их отсутствия необходимо больше времени.

Рудничный районный суд признал виновным руководство шахты в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, и приостановил проведение выработки на 10 суток.