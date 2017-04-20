Депутаты Кузбасса впервые за восемь лет утвердили бездефицитный бюджет

Совет народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) на заседании в среду внес поправки в бюджет региона на текущий год.

Как сообщил в ходе выступления замгубернатора — начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов, «представляемый законопроект имеет одну важную особенность: впервые за долгое время мы предлагаем принять изменения, в соответствии с которыми областной бюджет планируется бездефицитным».

Доходы бюджета выросли на 6,2 млрд рублей, а расходы — на 3,2 млрд рублей, оба параметра достигнут 110,1 млрд рублей. До этих изменений дефицит бюджета составлял 2,9 млрд руб.

Источник пополнения доходной части бюджета 2017 года — поступления от налога на прибыль угольных компаний за счет роста цены на уголь в IV квартале 2016 года.

«Рост цен на коксующийся уголь в IV квартале составил 3 раза, энергетический — в два», — добавил он.

Замгубернатора отметил, что за счет увеличения доходов будет увеличено финансирование ряда программ, в частности финансовой помощи муниципалитетам. Также на 0,46 млрд руб. на региональную программу «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс».

Отвечая на вопрос, откажется ли регион от привлечения кредитов коммерческих банков, которые ранее область использовала для финансирования дефицита, Малахов сказал, что они «могут привлекаться для рефинасирования ранее взятых кредитов».