Четыре здания кемеровского «Трансхимресурса» выставили на продажу

Имущество компании «Трансхимресурс» выставили на продажу в рамках конкурсного производства. Предприятие являлось дилером автомобилей Hyndai в Кемерове и предоставляло сервисные услуги.

Общая стартовая цена четырех зданий, выставленных на продажу, составила 178,3 млн рублей. Так, в Кемерове на аукцион выставили два здания сервисных центром площадью 1 260 «квадратов» и 2 600 «квадратов» за 22,8 млн рублей и 26,5 млн соответственно.

В Новокузнецке также на продажу выставили два объекта недвижимости — здание торгово-сервисного центра в Новокузнецке площадью 560 «квадратов», двухэтажную нежилую пристройку для расширения центра площадью 1 100 «квадратов» в участком площадью 2 190 «квадратов» по цене более 32,9 миллиона рублей. Второй объект в Новокузнецке — нежилое здание, в котором располагался салон по продаже машин марки Hyundai. Его площадь составляет 2 820 квадратных метров с земельным участком в 3 680 «квадратов». Стартовая цена — 96,1 миллиона рублей., сообщает «Ъ-Сибирь».

Аукцион состоится 25 мая.

Наблюдение в ООО «Трансхимресурс» было введено в марте 2016 года по заявлению Сбербанка, с которым должник долго пытался договориться о мирном урегулировании долговых проблем.