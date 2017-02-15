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В СФУ появится Высшая школа автомобильного сервиса

Главная Экономика
Кемерово
11:38 15 Февраля 2017
автопром, образование, экономика, сфу, обучение
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В Сибирском федеральном университете состоялось подписание соглашения с Группой компаний «Медведь-Холдинг» о создании Высшей школы автомобильного сервиса. Свои подписи в документах поставили генеральный директор ГК «Медведь-Холдинг» Николай Бяков и проректор по учебной работе СФУ Максим Румянцев.

Отметим, программа обучения в новой школе является уникальной и разработана с участием как преподавателей кафедры транспорта СФУ, так и представителей ГК «Медведь Холдинг». Также специалисты компании будут задействованы в учебном процессе. Студенты, помимо базовой программы, которая является обязательной для получения университетского диплома государственного образца, смогут освоить модули: «Менеджмент в автосервисе», «Новейшие конструкции автомобилей», «Тенденции автомобилестроения», «Современные технологии автомобильного сервиса», «Бизнес в автосервисе», «Деловой этикет» и так далее.

Обучение продлится 4 года и будет идти в формате так называемого прикладного бакалавриата, то есть значительная часть учебного времени будет отведена на практические занятия непосредственно на территории работодателя. В СФУ площадкой для размещения кафедры станет Политехнический институт.

В дальнейшем студентам, прошедшим обучение, будет предоставлено трудоустройство в ГК «Медведь Холдинг». Высшая школа автомобильного сервиса (прикладной бакалавриат) от компании «Медведь Холдинг» и СФУ станет первой в этой сфере.

Проректор по учебной работе СФУ Максим Румянцев отметил, что создание Высшей школы автомобильного сервиса полностью соответствует миссии университета.

«Для нас особенно ценно, что мы начинаем прямой диалог с работодателем в образовании. В этом и есть миссия университета — мы должны знать, что на конкретное рабочее место придут специалисты, и должны быть уверены, что эти люди там состоятся. Очень рад, что мы подписали договор о намерениях, которые мы несколько месяцев обсуждали», — сказал Максим Румянцев.

Новая школа начнет работу с 1 сентября 2017 года на базе Сибирского федерального университета. При этом набор будет объявлен уже 20 июня. Для поступления абитуриентам предстоит сдать русский язык, математику и физику (все экзамены — в форме ЕГЭ). Всего на курс планируется набрать 25 человек.

Фото: Sibnovosti.ru

По материалам пресс-службы Сибирского федерального университета

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