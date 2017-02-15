В Кузбассе открылась научно-экспериментальная лаборатория сыроделия

Научно-экспериментальная лаборатория сыроделия начала работу в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте (КГСХИ), сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

«В Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте 15 февраля начнет работу научно-экспериментальная лаборатория сыроделия, где организуют курсы по сыроделию для мелких предпринимателей, фермеров, сыроделов-любителей и всех желающих», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, базой для вузовского новшества стала кафедра «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», которая находится на территории третьего корпуса в поселке Новостройка в Кемеровском районе.

Заведующая кафедрой Марина Курбанова в свою очередь пояснила, что на курсах можно будет освоить около 30 технологий изготовления сыра, в том числе полутвердых, полумягких, рассольных, вытяжных и других сыров.

«Начинающие фермеры смогут здесь научиться перерабатывать свою продукцию и делать сыры. Или горожане, купив молоко у фермера, сделают у нас собственноручно сыр. И, может быть, задумаются о переезде в сельскую местность. Наш опыт, практика показывают, что мы можем производить сыр здесь, в Сибири, не хуже, чем в Европе», — отметила куратор лаборатории.

Делиться опытом в теории и на практике будут как преподаватели вуза, так и успешные фермеры-сыроделы. Длительность обучения будет зависеть от выбранных технологий.