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Минэнерго РФ сообщает о рисках для теплоснабжения города Юрга

Главная Экономика
Кемерово
07:34 7 Февраля 2017
общество, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минэнерго РФ сообщает о рисках для теплоснабжения города Юрга в Кемеровской области из-за несоблюдения Юргинским машиностроительным заводом (ЮМЗ) нормативов создания запасов топлива ТЭЦ.

«Мониторинг топливообеспечения ТЭЦ в текущий ОЗП показал, что в течение всего осенне-зимнего периода ООО «ЮМЗ» не обеспечивает выполнение установленных Минэнерго России нормативов создания запасов топлива, что создает ощутимые риски для надежного теплоснабжения населения города Юрга», — приводятся слова замминистра энергетики РФ Андрея Черезова на сайте ведомства.

Черезов также отметил, что задолженность за топливно-энергетические ресурсы и образовавшаяся задолженность перед ЮМЗ за поставленную тепловую энергию вызывает озабоченность в части достаточности принимаемых мер по поддержанию надлежащего технического состояния ее оборудования, реализации ремонтных программ и работы с персоналом.

По данным Минэнерго, на ЮМЗ сложилась критическая ситуация, предприятие находится на грани банкротства, допущено накопление значительных задолженностей перед поставщиками энергоресурсов за уголь, газ и электроэнергию.

Общая сумма задолженности порядка 1,7 миллиарда рублей, что не позволяет обеспечить бесперебойные поставки топлива.

Юргинский машиностроительный завод специализируется на производстве горно-шахтного оборудования, производстве грузоподъемной и специальной техники, металлургическом производстве.

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