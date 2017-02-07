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Новокузнецкий вагоностроительный завод признан банкротом

Главная Экономика
Кемерово
07:09 7 Февраля 2017
банкротство , банкрот, общество, суд, арбитр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Арбитражный суд Кемеровской области открыл процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НкВЗ), говорится в материалах суда.

Заявление на банкротство предприятия подало кемеровское ООО «Вагон-Трейд СДС», и дважды суд откладывал его рассмотрение по ходатайству должника, пытавшегося урегулировать проблему досудебным способом.

Как сообщалось, в октябре 2016 года внешний управляющий ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» Андрей Матюшин выразил сомнения в возможности реализации плана внешнего управления. В реестр кредиторов НкВЗ включены требования на общую сумму более 5,9 млрд рублей.

Ранее один из акционеров НкВЗ Евгений Подъяпольский объяснял проблемы завода тем, что в прошлом году одновременно упал спрос на вагоны, подорожал металлопрокат и стали недоступны банковские кредиты. В результате себестоимость вагонов превысила расходы на их покупку или лизинг.

ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» выпускало железнодорожные грузовые вагоны, металлоконструкции, осуществляло техобслуживание и ремонт подвижного состава. Производственная мощность предприятия составляла 5 тыс. вагонов в год. С июля 2015 года завод остановил производство. Как отмечает «Ъ», в настоящее время основные акционеры НкВЗ — Юрий Байченко (25% акций), Андрей Бакай и Евгений Подъяпольский (по 12%), 51% — у ООО ИФК «Энерго», подконтрольного Александру Щукину, экс-вице-президенту холдинга «Сибуглемет».

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