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Предприятия группы «МелТЭК» снизят добычу угля в Кузбассе

Главная Экономика
Кемерово
12:20 31 Января 2017
общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Кузбасские предприятия группы «МелТЭК» планируют в этом году снизить добычу угля на 21% — с 1,9 до 1,5 миллиона тонн. Решение объясняют тем, что подконтрольная группе шахта «Зенковская» в 2016 году полностью прекратила добычу, объект законсервируют.

1,1 миллиона тонн угля планируют добыть на разрезе «Степановский», остальное — на шахте имени Дзержинского, сообщает «Коммерсант» со слов генерального директора «МелТЭК» Андрея Звягинцева.

Объем инвестиций в производство снизится с 1,6 миллиарда рублей до 600 миллионов рублей. Значительная сумма инвестиций в предыдущем году объясняется покупкой разреза «Степановский».

В этом году инвестиции направят на новые добывающие предприятия на угольных участках Кушеяковский Новый и Бунгуро-Листвянский-4. Добычу на них планируют начать уже в этом году.

Экономика / НОВОСТИ
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