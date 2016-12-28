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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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Задолженность по зарплате в Кузбассе за декабрь снизилась вдвое

Главная Экономика
Кемерово
09:57 28 Декабря 2016
общество, долги, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Задолженность по заработной плате в Кемеровской области составила 30 млн рублей, что вдвое меньше, чем на начало месяца, когда долги достигали 63,5 млн рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Как уточняет «Радио Сибирь», более половины просроченной задолженности приходится на предприятия-банкроты.

Также задолженность сократили «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций» — с 13,2 млн до 3,7 млн рублей.

«Предприятие планирует погасить оставшийся долг за октябрь в размере 3,7 млн рублей до 28 декабря», — добавили в пресс- службе.

Остается без изменений ситуация на «Междуреченском заводе КПДС», задолжавшем 145 работникам 6 млн рублей. Согласно графику погашения долгов, до конца года трудящимся выплатят 2 млн рублей, остальную сумму — в начале 2017.

На 1 декабря просроченная задолженность по зарплате в Кемеровской составляла более 63,5 млн рублей.

 

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